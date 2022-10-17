Как информирует «НБН» со ссылкой на украинские телеграм-каналы, в эфире «ФейгинLIVE», Алексей Арестович заявил, что от нас всех потребуется мобилизация.
Согласно его словам, речь идет как о психологической, политической, так и военной мобилизации.
«Не исключено, что в свое время нас ожидает продолжение мобилизации личного состава».
Ранее советник главы Офиса президента Украины Андрея Ермака Алексей Арестович пояснил, чего именно добивается Владимир Путин при помощи ракетного террора Украинского государства.
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