В интервью журналистке Алесе Бацман эксперт рассказал, что президент Российской Федерации уже допустил несколько самоубийственных шагов к падению его режима, информирует «НБН».

По словам Пионтковского, главный провал Путина – мобилизация в России. Ранее диктатор обещал своим гражданам, что ее не будет, кроме того, Кремль неодноктратно категорически опровергал отправку на войну в Украину резервистов и заставлял молчать тех, кто говорил о «дополнительном наборе» в оккупационные силы РФ.

Отметим, что сам Путин быстро признал, что мобилизация проходит не так, как ему хотелось. В Министерстве обороны Великобритании обратили внимание на распоряжение лидера россиян, которое он дал совету нацбезопасности РФ относительно оперативного исправления ошибок с призывом в армию страны-оккупанта.