В частности, как пишет «НБН» со ссылкой на СNN, администрация американского лидера Джо Байдена будет учитывать в своих будущих решениях и планировании касательно предоставления Украине помощи, применение войсками России беспилотников «Шахед». Более детально об этом рассказал один из высокопоставленных чиновников Администрации Джо Байдена.

В обнародованном материале говорится:

«Данное решение, в том числе, включает в себя переговоры относительно обеспечения Украины системами ПВО. Именно они являются самыми востребованными в Украине в настоящее время. Об этом не один раз уже заявляли официальные лица Украинского государства».

Напомним, ранее в оборонном ведомстве Украины призвали граждан нашей страны не публиковать в Сети фотографии сбитых дронов-камикадзе.