В интервью ERR секретарь СНБО напомнил, что в Украине с 24 февраля идет активная фаза боевых действий и, к сожалению, наши граждане спокойно относятся к вражеским ударам, информирует «НБН».

Данилов отметил, что атаки российских захватчиков – эжто неприятно и сидеть украинцам в убежищах – это определенные неудобства, однако наша страна уверена в своей победе, чтобы ни делал кремлевский диктатор.

По словам чиновника, Путин по-новому смотрит на войну, поэтому он применяет новую стратегию и тактику, однако Украина к этому готова и «страшилки» президента-агрессора ее не запугают.

Секретарь СНБО добавил, что атакуя гражданские объекты, российский лидер предоставляет материалы в международный суд, который состоится над всеми военными преступниками РФ.

Также Данилов высказался о проведении мобилизации в Российской Федерации и Украине, указав на существенное отличие между войсками двух стран.