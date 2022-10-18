На своей Facebook-странице «слуга народа» в понедельник, 17 октября, опубликовал поздравление с Днем отца, которое сопроводил трогательной историей, информирует «НБН».

Политик призвал украинцев поздравить своих родителей и помечтал о том, как он после победы соберется со своей семьей за одним столом.

«Папа, я обещаю, мы выстоим», — написал Тищенко.

В комментариях народному избраннику напомнили, что украинцы праздновали День отца 19 июня, поскольку в нашей стране и других государствах принято ежегодно отмечать этот праздник в третью неделю июня. В третье воскресенье октября День отца празднуют в Российской Федерации, однако депутат не обратил на это внимание.

Напомним, что в начале месяца Тищенко также вызвал ажиотаж в СМИ после деоккупации Лимана. «Слуга народа» в соцсетях хотел сообщить, что город вернулся под контроль Украины, однако написал «Ливан наш». Позже нардеп обвинил в провокации бывшего коллегу по партии.