Белорусское руководство наблюдает за тем, как проходит в Российской Федерации так называемая частичная мобилизация. Власти РБ понимают, что если они объявят призыв в армию в своей стране, ситуация будет еще сложнее и может закончиться социальным взрывом, информирует «НБН» со ссылкой на пресс-службу ГУР МОУ.

Режим Лукашенко понимает, какие существуют риски прямого участия в войне против Украины на стороне российских оккупантов, поэтому белорусский диктатор делает громкие заявления и демонстрирует главе Кремля Владимиру Путину, что он выполняет союзнические обязательства.

В украинской разведке добавили, что под видом активизации мобилизационных мероприятий спецслужбы РБ скрыто изучают возможную реакцию граждан и их готовность протестовать против этого.

Отметим, что на прошлой неделе белорусские СМИ начали распространять информацию о том, что Лукашенко дал старт скрытой мобилизации и ввел режим контртеррористической операции.