В своем Twitter-аккаунте представитель Офиса Зеленского отреагировал на бегство представителей оккупационной «администрации» из временно захваченного Херсона, информирует «НБН».

По словам Подоляка, не прошло и месяца с концерта-митинга в Москве по случаю аннексии оккупированных украинских территорий и криков «гойда», как коллаборанты начали «торжественно эвакуироваться» в ожидании украинского правосудия.

Советник главы ОПУ добавил, что для захватчиков и предателей Украины реальность оказалась болезненной, ведь они живут в мире вымышленных фантазий.

Как сообщалось ранее, глава Херсонской городской военной администрации Галина Луговая подтвердила, что российские военные и коллаборанты паникуют из-за ситуации в регионе. По словам чиновницы, предатели Украины спят в бронежилетах и пытаются вывезти из города все свое имущество.