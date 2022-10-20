Во время выступления в Бундестаге канцлер ФРГ заявил, что жестокость кремлевского диктатора Владимира Путина в Украине, использование им энергии и голода в качестве оружия стало настоящим испытанием для европейских стран и всего мира, информирует «НБН» со ссылкой на «Укринформ».

Шольц подчеркнул, что президент-агрессор терроризирует украинцев, использует безответственную риторику о применении ядерного оружия и хочет расколоть мир, пытаясь играть на слабостях Запада.

«Мы не позволим нас разделить. Путин не достигнет своих целей», — заявил федеральный канцер.

Глава немецкого правительства добавил, что европейские государства солидарны друг с другом и с Украиной. Поэтому планы Путина не сбудутся, благодаря мужеству украинцев и помощи иностранных союзников Киева.

По словам политика, больше всего Украине сейчас нужны средства для противовоздушной обороны и артиллерия. Он напомнил, что ВСУ получили одну ПВО IRIS-T, которую Берлин передал раньше, чем планировал, и вскоре в Украину доставят еще три такие системы.

«Мы ей будем помогать столько, сколько нужно», — заверил канцлер ФРГ.

Напомним, что Алексей Арестович рассказал о «золотом оружейном дожде», который посыпался на нашу страну после последней встречи в формате «Рамштайн».