Как информирует «НБН», турецкое издание «Анадолу» пишет, что во время разговора стороны могут обсудить тему переговорного процесса.

В своем комментарии журналистам президент Турции Эрдоган сказал, что он до сих пор имеет надежду на диалог между лидерами России и Украинского государства. Согласно его мнению, у мира не будет проигравшей стороны.

Помимо того, президент Турции заявил, что во время последнего разговора с главой страны-агрессора Российской Федерации Путиным у него сложилось впечатление, что российский лидер смягчил свои позиции в вопросе диалога с Украинским государством.

Дословно из заявления Эрдогана:

«В самое ближайшие дни по итогам разговоров по телефону мы сможем понять, как далеко нам удастся продвинуться. Накануне я уже имел разговор с украинским лидером Зеленским. Я ощутил в его словах отсутствие преграды и готовность к решению данного вопроса. Мы не теряем надежды на мир».

Ранее представитель Эрдогана заявил, что существует способ сломать России руки и крылья, но это может продлить войну в Украине.