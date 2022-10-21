В эфире национального телемарафона Кулеба высказался об отставке Лиз Трасс, объяснив, чем могло быть вызвано решение британского премьера, информирует «НБН».

По мнению главы МИД Украины, вероятно, главу британского правительства побудили подать в отставку серьезные внутрипартийные балансы. Дипломат добавил, что он планировал после интервью отправить премьер-министру Великобритании короткое сообщение со словами поддержки.

Министр иностранных дел отметил, что в нашей стране перебои могут быть только с электроэнергией, которых можно избежать, если бережно относиться к этому. Дипломат заверил, что перебоев с поддержкой Украины не будет.

Также руководитель МИД рассказал о подготовке к саммиту «Большой двадцатки» в Индонезии, на которой может приехать кремлевский диктатор Владимир Путин. По его словам, участники G20 работают над тем, чтобы глава РФ чувствовал себя в изоляции на встрече.