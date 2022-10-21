Следят страницей украинского лидера в Instagram более 16 миллионов фолловеров. Похвастаться большим количеством подписчиков также может глава Турции Реджеп Эрдоган, его страницу в соцсети читают 10 миллионов пользователей и Папа Римский Франциск, за ним следят в Instagram 8,9 миллионов человек, информирует «НБН».

Более скромные результаты у французского президента Эммануэля Макрона, на его страницу в соцсети подписались 3 миллиона фолловеров, а также у канцлера ФРГ Олафа Шольца, его аккаунт набрал 1,9 миллиона пользователей.

Напомним, что украинцы считают своего президента одним из самых выдающихся соотечественников всех времен. Такой результат показал социологический опрос группы «Рейтинг».