Как информирует «НБН» со ссылкой на «Европейскую правду», руководитель Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после очередной атаки страны-оккупанта на Украину посредством ракет и дронов-камикадзе, призвал государства Запада ни одной минуты не медлить с предоставлением нашей стране средств ПВО.

Дословно из заявления Дмитрия Кулебы:

«В нашей стране суббота началась со шквала ракет России, которые были направлены на объекты критической гражданской инфраструктуры. Нам удалось перехватить часть из них. Остальные поразили свои цели. ПВО действительно спасает жизни. Не должно ни одной минуты быть промедления в столицах с принятием решения о системах ПВО для Украинского государства».

Как известно, сегодня, 22 октября, продолжается масштабная атака на энергетические объекты Украинского государства. По всей территории Украины, кроме временно оккупированного Крымского полуострова, была объявлена воздушная тревога.

Россияне нанесли ракетные удары по важным энергообъектам в Кропивницком и Голованевском районах Кировоградской области. Также были попадания по объектам в Одесской области и городу Ровно.

Городской города Луцка, в свою очередь, Игорь Полищук, также сообщил об обстреле города, в результате чего был поврежден объект энергетики. После прозвучавших взрывов без электроснабжения также остался и Хмельницкий.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что в Киеве и четырех областях Украины сегодня будут веерные отключения электричества.