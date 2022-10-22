Как информирует «НБН», в своем интервью для канадских телеканалов CTV та CBC, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Украины Владимир Александрович Зеленский заявил, что войска России наносят удар по энергетической инфраструктуре нашей страны из-за того, что на поле боя они не могут достигнуть никакого успеха.

Дословно из заявления президента Украины:

«Главной миссией Российской Федерации на сегодняшний день является то, что они бьют по нашей энергосистеме. Их задачей является то, чтобы украинцы остались без электричества. Они террористы. Но как сказать, не думаю, что в настоящее время есть повод шутить, но я бы хотел сказать, что им кажется, что если они свет нам выключат, то мы не найдем их. А знаете почему мы их найдем? Потому что они трусы. Они не могут ничего сделать на поле боя. Они наносят удары по мирному населению. Поэтому мы найдем их по запаху».

Ранее массированные ракетные удары по Украине прокомментировал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.