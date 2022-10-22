Как информирует «НБН», на своей странице в социальной сети «Твиттер» Михаил Подоляк написал, что войска Путина активно бьют ракетами по критической инфраструктуре Украинского государства для того, чтобы вызвать волны беженцев из территории Украины в страны Европы.

«Кремль добивается новых волн беженцев из Украины в Европу, нанося масштабные удары по критической инфраструктуре нашей страны», — подчеркнул Михаил Подоляк.

Причем, как добавил советник Андрея Ермака, только от лидеров стран Европы зависит то, удастся ли российскому президенту Путину достигнуть своей цели.

Напоследок Подоляк добавил, что скорейшая передача нашей стране средств ПВО является единственным способом остановить гуманитарную катастрофу.

Ранее мы писали о том, что канцлер ФРГ Олаф Шольц сделал заявление о войне в Украине и предостерег страны-участники НАТО от конфликта с Россией.