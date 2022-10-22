Как информирует «НБН» со ссылкой на DW, канцлер Германии Олаф Шольц предостерег мировое сообщество от необдуманных шагов во время войны Российской Федерации против Украинского государства.

Согласно мнению Шольца, война на территории Украины ни в коем случае не должна перерасти в мировую. Однако данную опасность вовсе не стоит отвергать.

В интервью изданию Welt am Sonntag Шольц заявил:

«Не должно дойти до прямого конфликта между Россией и странами Организации Североатлантического договора».

Кроме того он добавил, что после Соединенных Штатов Америки Германия оказывает самую масштабную поддержку Украине. Речь идет о гуманитарной, финансовой и военной помощи.

Ранее Олаф Шольц уже неоднократно делал заявление о военной помощи Украине от Германии.