Советник Андрея Ермака заявил, что президента промышленного гиганта «Мотор Сич», которого подозревают в диверсии и госизмене, могут обменять на пленных, удерживаемых российскими захватчиками, информирует «НБН» со ссылкой на телеканал «Настоящее время».

У Вячеслава Богуслаева есть паспорт страны-агрессора, поэтому его могут внести в списки на обмен. Подоляк заверил, что Киев сделает все, чтобы вернуть украинских граждан, в частности, будет использовать субъектов с гражданством РФ.

Представитель Офиса Зеленского напомнил, что ранее Украина обменяла одиозного политика и кума российского презиента Виктора Медведчука на 215 украинских пленных.

Напомним, что Богуслаев незаконно поставлял товары военного назначения для штурмовой авиации путинских оккупационных сил, в частности, двигатели предприятия «Мотор Сич» обнаружили в сбитых самолетах РФ.