В интервью немецкоязычному изданию Budapester Zeitung венгерский премьер заявил, что отставка бывшего канцлера Германии Ангель Меркель в момент, когда ситуация в Украине обострилась – «большое несчастье» для Европы, информирует «НБН».

По мнению Орбана, что со стороны ФРГ якобы не мог выступить любой другой государственный деятель, кроме Меркель, которая имеет опыт 16-летнего правления.

Глава венгерского правительства считает, что для начала мирного процесса нужны «сильные политики», к которым он не причисляет нынешнего немецкого канцлера Олафа Шольца.

Отметим, что Берлин намерен продолжать оказывать военную помощь Украине, о чем ранее сообщил Шольц. Глава правительства Германии заверил, что ФРГ будет передавать оружие для ВСУ.