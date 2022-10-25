Во вторник, 25 октября, лидер украинцев в онлайн-формате появился на саммите Крымской платформы. Выступление Зеленского появилось в эфире национального телемарафона, информирует «НБН».

Глава государства заявил, что Россия использует аннексированный Крым как плацдарм для агрессии, поэтому деоккупация полуострова станет свидетельством возрождения подлинного мира.

По словам Зеленского, когда флаг Украины будет на своем законном месте в каждом населенном пункте Крыма – потенциал агрессии РФ будет уничтожен под корень.

Президент напомнил, что 9 лет страна-агрессор отделяет оккупированный Крым от нормальной жизни, совершая преступления, в том числе чистки по религиозным и этническим признакам. Также Кремль милитаризует полуостров, уничтожает природу и грабит местное население.

Зеленский подчеркнул, что Украина вернет Крым при поддержке иностранных союзников и полуостров станет частью ЕС.

Ранее украинский президент озвучил требование к Москве для возобновления переговорного процесса.