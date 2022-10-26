В эфире телеканала FREEДОМ политический эксперт отметил, что у граждан страны-агрессора пропадает желание воевать, в связи с чем в обществе РФ растет недовольство действиями власти, информирует «НБН».

По мнению Пионтковского, россиян, которые хотели воевать против Украины, уже похоронили, остальные граждане не горят желанием участвовать в «спецоперации».

Избежать мобилизации смогли люди с деньгами, загранпаспортами и профессиональными навыками, которые позволят им работать за границей. Путинскими солдатами стали «рабоче-крестьянские» россияне, жители национальных окраин и заключенные.

Политолог убежден, что режим кремлевского диктатора снесут уцелевшие на войне мобилизованные. Эксперт отметил, что россияне вернутся домой после поражения «как крестьянские «мобики» в 1917 году вернулись с винтовками в Петроград», спровоцировав социальный взрыв и революцию. Он убежден, что уцелевшие оккупанты с радостью пойдут грабить Рублевку и расправляться с кремлевской властью.

Ранее Пионтковский рассказал, какой главный убийственный шаг сделал российский президент к краху его режима.