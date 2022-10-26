Как информирует «НБН», в сообщении, обнародованном на сайте верхней палаты парламента Польши, говорится следующее:

«На оккупированных украинских территориях бандиты в форме армии России занимаются пытками и убийством как военных ВСУ, так и мирных граждан Украинского государства. Они похищают украинских детей, чтобы вырастить их режимными янычарами. Они занимаются депортацией, расселением и отправкой граждан Украины на дальнюю переферию России».

Согласно словам сенаторов, режим Путина повторяет те действия, которые осуществлял сталинский и нацистский режимы, о чем говорит история.

Сенаторы призвали:

«Именно потому Российская Федерация должна быть побеждена и лишена возможности угрожать собственным соседям».

Помимо того, польские депутаты призвали представителей международного сообщества оказать полную поддержку Международному уголовному суду по расследованию преступлений, которые были совершены Российской Федерацией на территории Украинского государства.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Путин сделал заявление относительно того, что Украина уже практически потеряла свой суверенитет.