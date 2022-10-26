Анзор Масхадов, который живет в Норвегии, отметил, что множество чеченцев покинули Российскую Федерацию, спасаясь от репрессий. Оставшиеся в республике понимают, что отправка молодежи чечни на войну против Украины нужна исключительно для защиты интересов главы региона и кремлевского диктатора, информирует «НБН» со ссылкой на «Апостроф».

По этой причине народ не одобряет действия Кадырова, который продолжает мобилизацию в республике, несмотря на заявления о том, что Чечня уже выполнила план по призыву в армию РФ ранее и якобы уже не проводит такие мероприятия.

По мнению Масхадова, Путин очень боится потерять власть и лично попросил Кадырова сообщить чеченцам, что якобы в регионе набирать призывников уже не будут, и продолжить скрытую мобилизацию.

Напомним, что ликвидация базы «кадыровцев» в Херсонской области украинскими защитниками разозлила ставленника Кремля. Кадыров объявил джихад, заявив, что Запад хочет уничтожить РФ.