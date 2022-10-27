В своем Telegram-канале «Березовый сок» политик прокомментировал отъезд Собчак из России. Береза признался, что единственное, что его интересует в этой истории, это то, чтобы экс-ведущая проекта «Дом-2» не «всплыла» в нашей стране, информирует «НБН».

Бывший депутат добавил, что он не хочет видеть «хорошую русскую» в национальном телемарафоне, чтобы она учила наших граждан, как строить Украину.

По словам Березы, в том, что Россия плохая, есть вина и Собчак, поэтому пусть она делает свою страну хорошей для себя и ее соотечественников, а в Украине она никому не нужна.

Напомним, что в сентябре Собчак угодила в очередной скандал, обвинив украинцев в нацизме. Телеведущая Маша Ефросинина записала видеообращение к россиянке, задав ей неудобные вопросы о войне.