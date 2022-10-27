В своем Twitter-аккаунте советник руководителя Офиса Зеленского написал, что нужно быть осторожнее со своими желаниями. Как отметил Подоляк, российский лидер мечтал войти в историю как великий завоеватель, информирует «НБН».

Однако, по словам советника главы ОПУ, Путин останется в веках как большое черное пятно. О кремлевском диктаторе будут говорить, как о последнем императоре, который привел свою страну к упадку и падению. Следующие поколения будут говорить не о его победах, а о его ошибках и преступлениях.

Ранее советник Андрея Ермака рассказ о главной угрозе для лидера россиян после поражения его войск в Лимане. Подоляк указал на интересный «симптом» происходящего в окружении главы страны-агрессора.