Эксперт предположил, о чем сегодня может говорить президент-агрессор. По его мнению, ничего нового не стоит ожидать от выступления Путина, информирует «НБН» со ссылкой на «24 канал».

Дымов отметил, что Путин вновь может выдавать фразы в стиле «мы еще ничего не начинали», рассказывать об успешных запусках межконтинентальных баллистических ракет и т.д.

Любые высказывания главы Кремля будут рассчитаны на граждан, которые ненавидят украинцев так же, как и он. Из таких россиян никто не призывает прекратить войну, напротив, требуют от Путина наносить удары по центрам принятия решений в нашей стране.

Напомним, что аналитики Института изучения войны в США проанализировали выступление российского диктатора на встрече глав спецслужб СНГ. Эксперты рассказали, изменились ли цели Путина в войне против Украины.