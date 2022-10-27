Глава государства сообщил, что Российская Федерация выпустила по по гражданскому населению Украины около 400 иранских беспилотников, информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-канал Офиса президента.

Лидер украинцев поблагодарил наших защитников, которые смогли сбить 60-70% дронов-камикадзе. По словам Зеленского, военные показали неплохой результат. В то же время глава государства сочувствует украинцам, которые потеряли близких из-за ударов иранскими БПЛА, нанесенных оккупантами.

В сентябре Зеленский рассказал, что российские захватчики обстреляли нашу страну 3800 различными ракетами. Президент заверил, что, несмотря на такие атаки, Кремль не приблизится к своей военной цели.

Отметим, что в последнее время страна-агрессор стала реже выпускать по Украине ракеты и дроны-камикадзе. Эксперты американского Института изучения войны объяснили, с чем это связано.