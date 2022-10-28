В частности, как пишет «НБН», на своей странице в социальной сети «Твиттер» советник Андрея Ермака Михаил Подоляк заявил, что такого рода заявления являются признанием терроризма на государственном уровне.

Так, согласно словам Медведева, Украине «нужно признать правомерность требований Российской Федерации в рамках «специальной военной операции» и ее результаты», которые были отражены в российской Конституции. Другими словами, Киев должен признать аннексию Россией Украинских территорий. По словам Медведева, именно в таком случае в Украинском государстве все наладиться со светом.

На все такого рода заявления Медведева, Михаил Подоляк ответил, что это показывает признание России в терроризме на государственном уровне.

Дословно из заявления советника главы Офиса президента Украины:

«Это какая-то фантастика! Кремль устами Медведева прямо заявил, что Россия будет уничтожать энергетическую систему Украины, терроризировать миллионы людей до того момента, пока Украинское государство не согласиться на капитуляцию. Фактически официальное признание в терроризме на государственном уровне. С кем и о чем можно проводить переговоры?».

Напомним, ранее мы уже писали о том, в каких областях Украины отключения могут длиться дольше четырех часов.