Как информирует «НБН», президент Украины заявил об этом в ходе общения со студентами и представителями профессорско-преподавательского состава Йельского университета.

Дословно из заявления Владимира Зеленского:

«Мне бы очень хотелось, чтобы позиция Китайской Народной Республики была более четкой по поддержке Украинского государства. Я не хотел бы, чтобы такая страна начала поддерживать, защищать агрессию режима Кремля. Это и есть мое единственное желание».

Его желание, как отметил президент Украины, состоит в том, чтобы КНР, общество этого государства и само государство в целом поддержало нашу страну.

Говоря о третьем сроке Си Цзиньпина Зеленский заявил:

«Полагаю, я не смог бы так, если говорить откровенно. Это слишком долго».

Ранее Владимир Зеленский рассказал, сколько дронов, поставленных Ираном России, использовали войска Путина для атак на Украину.