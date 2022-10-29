Как информирует «НБН», президент Украины заявил об этом в ходе общения со студентами и представителями профессорско-преподавательского состава Йельского университета.
Дословно из заявления Владимира Зеленского:
«Мне бы очень хотелось, чтобы позиция Китайской Народной Республики была более четкой по поддержке Украинского государства. Я не хотел бы, чтобы такая страна начала поддерживать, защищать агрессию режима Кремля. Это и есть мое единственное желание».
Его желание, как отметил президент Украины, состоит в том, чтобы КНР, общество этого государства и само государство в целом поддержало нашу страну.
Говоря о третьем сроке Си Цзиньпина Зеленский заявил:
«Полагаю, я не смог бы так, если говорить откровенно. Это слишком долго».
Ранее Владимир Зеленский рассказал, сколько дронов, поставленных Ираном России, использовали войска Путина для атак на Украину.
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