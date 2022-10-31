В эфире национального телемарафона в воскресенье вечером, 30 октября, Данилов заявил, что все российские военные преступники будут отвечать по закону, в том числе и по украинскому законодательству, информирует «НБН».

По словам секретаря СНБО, нести ответственность за геноцид украинцев и разрушение нашей страны будет не только кремлевский диктатор Владимир Путин, но и политики, командование армии оккупантов и все, кто отправлял граждан РФ на войну.

Как объяснил чиновник, это «вопрос короткого времени» и он убежден, что следующий год будет определяющим для военных преступников из политических и военных элит государства-агрессора.

Ранее Данилов рассказал, что означает введение Путиным военного положения на временно захваченных украинских территориях.