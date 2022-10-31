В своем Twitter-аккаунте глава МИД Украины написал, что Российская Федерация выпустила по нашей стране очередуную партию ракет, которыми повредила критически важную инфраструктуру, информирует «НБН».

По словам дипломата, российские захватчики вместо того, чтобы сражаться на поле боя, воюет с мирными украинскими гражданами. Кулеба заявил, что не стоит оправдывать эти обстрелы городов, называя их «ответом». Министр добавил, что россияне атакуют нашу страну потому, что у них все еще есть ракеты и желание убивать украинцев.

Отметим, что сегодняшнюю массированную ракетную атаку на Украину прокомментировал и глава правительства Денис Шмыгаль. Премьер-министр сообщил подробности о последствиях ударов россиян по объектам энергетической инфраструктуры, а также рассказал, сколько из выпущенных ракет сбили силы ПВО.