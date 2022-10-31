В своем Twitter-аккаунте представитель Офиса Зеленского констатировал, что россияне вновь осуществили ракетную атаку на украинские города, информирует «НБН».

По мнению Подоляка, международному сообществу интересно смотреть на массовые разрушения и «замораживание» Украины в прямом эфире, после чего серьезно слушать «предложения» страны-агрессора по переговорам и откладывать поставки систем противовоздушной обороны Киеву.

Украинцы в комментариях под публикацией отметили, что они разделяют мнение советника главы ОПУ:

«Мир, безусловно, должен быстрее реагировать на этот террор. Вы видите готовность России к переговорам, особенно по понедельникам. России придется заплатить за преступления. Никаких уступок этим террористам»;

«Да! Для некоторых наше утро понедельника – on-line кинотеатр со спецэффектами! Обеспокоены и сочувствуют!»;

«Вот как начинается доброе утро с безумным соседом»;

«Да, все обеспокоены… Противовоздушная оборона для Украины будет стоить больше, чем их забота!»;

«Так развлекаются мировые лидеры, пуская коту под хвост и свою репутацию, и дипломатию, и демократические ценности». Ранее Подоляк резко ответил на заявления главы МИД России Сергея Лаврова о готовности к диалогу с Западом.