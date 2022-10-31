Министр иностранных дел страны-агрессора обвинил Киев в том, что он не идет навстречу Москве, которая якобы никогда не отказывалась от переговоров. Теперь Кремль хочет диалог с Западом в надежде получить от него «серьезный подход», информирует «НБН».

На высказывания Лаврова отреагировал Подоляк в своем Twitter-аккаунте. Представитель ОПУ напомнил главе МИД РФ и другим российским политикам, и чиновникам, что у них уже нет опции «вернуться обратно в январь 2022 года».

Советник Андрея Ермака добавил, что для Кремля также нет места за цивилизованным столом переговоров, в частности, с Америкой. Военных преступников из России ждет поражение в войне и трибунал, где они все получат свои пожизненные сроки.

Напомним, что ранее в Госдепартаменте США отреагировали на предложение Лаврова провести переговоры относительно войны в Украине. Представитель Госдепа дал понять, что в Вашингтоне никто не будет рассаматривать заявление российского министра.