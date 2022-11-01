В своем Twitter-аккаунте представитель Офиса Зеленского обратил внимание на высказывания бывшего президента Российской Федерации, заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, информирует «НБН».

По словам Подоляка, Кремль устами соратника Путина прямо заявил, что Россия продолжит терроризировать жителей соседней страны, уничтожать украинскую энергетическую систему, пока Киев не согласится на капитуляцию.

«Фантастика!» — отметил представитель Офиса Зеленского.

Советник главы ОПУ считает, что такие заявления Медведева – фактически официальное признание российского руководства в терроризме на государственном уровне.

«О каких переговорах тут можно говорить? С кем?» — поинтересовался представитель Офиса президента.

Также Подоляк прокомментировал ракетные обстрелы украинских городов в понедельник, 31 октября. Советник Андрея Ермака написал, что миру интересно смотреть, как разрушают и «замораживают» нашу страну, вместо того, чтобы предоставить системы ПВО для защиты от вражеских атак.