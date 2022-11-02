В своем Telegram-канале российский политик написал, что в Российской Федерации могут пересмотреть мораторий на смертные казни из-за действия на территории страны «желто-блакитных» диверсантов и граждан, несогласных с политикой Кремля, информирует «НБН».

Медведеву не нравится, что «иностранные студенты» устраивают теракты и диверсии, а россияне, которые не хотят отправляться воевать в Украину, поджигают военкоматы и разрушают другие государственные объекты.

Экс-президент РФ заявил, что во Время второй мировой войны людей, которые «вели подрывные работы в тылу по приказу фашистов», без суда и следствия приговаривали к расстрелу.

Замглавы Совбеза считает «весьма гуманным» мораторий на смертную казнь, который могут пересмотреть ради «защиты интересов государства и общества».

Ранее Медведев пригрозил применением ядерного вооружения, допустив победу Украины и развал Российской Федерации.