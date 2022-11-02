Во время пресс-конференции в понедельник, 31 октября, глава Российской Федерации рассказал, что у Украины якобы есть шестиметровые аппараты с 500 тоннами взрывчатки, которыми она может уничтожить судно с зерном, информирует «НБН» со ссылкой на росСМИ.

«Там ни от зерна, ни от корабля ничего не останется», — фантазировал президент-агрессор, добавив, что как всегда виноватой сделают Россию.

В Сети отметили, что 500 тонн взрывчатых устройств – это шесть или семь железнодорожных вагонов, которые никак не поместятся в шестиметровую подводную лодку, однако россияне не будут подвергать сомнению слова Путина.

Ранее глава украинской военной разведки Кирилл Буданов рассказал о двойниках Путина. Начальник ГУР сообщил, сколько своих «копий» президент-агрессор использует на публике и как отличить их от «оригинала».