В интервью чешскому телевидению лидер украинцев заявил, что главным приоритетом для нашей страны после завершения войны с Российской Федерацией будет безопасность, информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-канал президента.

По словам Зеленского, неизвестно не повторится ли вторжение россиян через десять или двадцать лет, поэтому после военной агрессии соседнего государства Украина будет особенно предметно относиться к безопасности.

Глава государства подчеркнул, что украинцам предстоит обезопасить границы на суше, воде и в воздухе. Также, как отметил президент, важно создавать оборонные отношения между странами, в частности надежную систему вооруженной защиты для следующих поколений.

Ранее Зеленский рассказал, на что государство-террорист делает ставку в войне против Украины и как это касается европейских стран.