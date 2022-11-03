В интервью чешскому телевидению Зеленский рассказал, чем украинцы приятно удивили его во время войны с российскими оккупантами, информирует «НБН» со ссылкой на Facebook-страницу главы государства.

Президент признался, что он не думал, что украинский народ может столько выдержать в борьбе с захватчиками, кроме того, с «таким приподнятым настроением».

По словам Зеленского, когда в нашу страну вторглась путинская армия, все украинцы стали военными и каждый из них сражается на своем фронте.

«Меня всегда вдохновляли наши люди», — заявил лидер нации.

Глава государства рассказал, что его соотечественники, которые выехали из страны после начала полномасштабной войны сейчас хотят вернуться домой. Зеленский отметил, что ранее некоторые из них говорили, что им в Украине что-то не нравится, однако сейчас они осознали, насколько прекрасно их родное государство.

Ранее президент озвучил ключевой приоритет для Украины после победы над Российской Федерацией.