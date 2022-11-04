В интервью CBC News эксперт сообщил, что в Москве готовились ко вторжению в Украину, ориентируясь именно на 24 февраля, информирует «НБН».

По словам Харченко, в этот день Украина в 01:00 отключила энергетическую систему от российской в рамках проекта по ее переориентации на Евросоюз. Наши энергосети должны были несколько суток работать в автономном режиме, без электричества из-за границы.

Однако государство-оккупант нарушило все планы, напав на Украину в первый день ее энергетической независимости. Россияне рассчитывали, что, атаковав нашу страну 24 февраля, она потеряет управление системой, и многие области останутся без света и тепла на фоне обстрелов и бомбежек.

В Кремле знали о планируемом отключении электричества еще в ноябре прошлого года, поскольку Киев должен был сообщить об испытании. Однако российское руководство просчиталось: украинцы оказались более стойкими, чем предполагали в Москве.

Напомним, что СМИ назвали имена людей из окружения Путина, которые убедили диктатора в том, что нужно начать большую войну против Украины.