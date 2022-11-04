Как информирует «НБН» со ссылкой на ТАСС, согласно словам президента России, это необходимо якобы для того, чтобы люди не страдали от обстрелов.

Цитата из заявления российского диктатора:

«Необходимо людей, которые проживают в наиболее опасных зонах действий Херсона, вывезти оттуда. Ведь от обстрелов не должно страдать гражданское население, как и от наступательных, контрнаступательных, других действиях, связанных с войной».

Кроме того, также Владимир Путин рассказал о мобилизации в Российской Федерации. По его словам, по состоянию на сегодняшний день в России были уже мобилизованы 318 тысяч мужчин. Из них 49 тысяч уже отправлены в Украину для участия в боевых действиях.

Ранее Наталия Гуменюк, начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины рассказала, как ведут себя пьяные оккупанты на территории временно захваченного Херсона.