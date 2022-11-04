Как информирует «НБН», об этом говорится в материале «Европейской правды».

Отмечается, что заявление президента Китая стало наиболее прямым его высказыванием о том, что войну Российской Федерации в Украине необходимо удержать от дальнейшей эскалации.

Так, в ходе первых личных переговоров между двумя лидерами, которые состоялись сегодня, 4 ноября, Си Цзиньпин обратился с призывом к международному сообществу «отвергнуть угрозу применения ядерного оружия», а также выступить против ядерной войны. По его словам, это необходимо для предотвращения «кризиса на Евроазийском континенте».

В материале отмечается, что слова президента КНР дают весьма четкий сигнал Путину о том, что угрозы применения ядерного оружия являются красной линией для Китайской Народной Республики, что дает определенную общую позицию с Брюсселем.

Ранее в МИД Китая сделали заявление о ракетных ударах Российской Федерации по критической инфраструктуре Украины.