Пресс-секретарь дипломатического ведомства Российской Федерации сообщила, что Москва готова к переговорам. По словам Захаровой, Кремль готов к диалогу с Киевом, «учитывая те реалии, которые складываются на текущий момент».

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на пропагандистское издание «РИА Новости». Официальный представитель МИД РФ заверила, что страна-оккупант по-прежнему открыта к переговорному процессу с Украиной и якобы никогда от него не отказывалась.

Отметим, что россияне пришли в ярость от внезапного изменения риторики Захаровой. В Telegram-каналах граждане государства-террориста начали открыто выражать свое недовольство ее заявлением и политикой Кремля.

Как сообщалось, Зеленский выдвинул российскому руководству пять условий для начала переговорного процесса.