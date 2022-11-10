Индонезийский министр сообщил, что приезд российского президента на форум G20 обсуждался в ходе его телефонного разговора с главой государства Джоко Видодо, информирует «НБН» со ссылкой на портал Detik.

По словам Панджайтана, он не знает, почему кремлевский диктатор решил отказаться от участия в мероприятии «Группы двадцати». Он предположил, что, возможно, у Путина «есть дела дома». При этом министр считает, что отсутствие главы Российской Федерации на форуме будет «лучше всего для всех нас».

Напомним, что СМИ сообщили о решении президента России не участвовать в саммите лидеров «Большой двадцатки». Кремль опасается, что главы государств будут демонстративно избегать Путина. Поэтому Москва, возможно, отправит вместо лидера россиян руководителя министерства иностранных дел Сергея Лаврова.