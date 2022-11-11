После новостей о победах украинских защитников на Херсонщине в Москве снова начали заявлять о готовности страны-агрессора к диалогу с Киевом, информирует «НБН» со ссылкой на российские СМИ.

Заместитель руководителя дипломатического ведомства Российской Федерации Сергей Рябков «призвал к миру» и сообщил, что Кремль «открыт к диалогу без прежних условий», добавив, что якобы Москва и раньше была готова к переговорному процессу с Украиной.

После этого заместитель главы МИД добавил, что «остальное не зависит» от РФ и якобы шансы на диалог вырастут, если Киев получит соотвествующее распоряжение от Запада.

Накануне заявила о готовности российской стороны к переговорному процессу официальный представитель дипломатического ведомства РФ Мария Захарова. Слова подчиненной Лаврова разозлили россиян, которые в Сети начали выражать недовольство политикой Кремля.