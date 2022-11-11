В своем Twitter-аккаунте советник руководителя Офиса Зеленского решил вновь высказаться о возможных «компромиссах» Украины со страной-агрессором, информирует «НБН».

Подоляк объяснил, что соглашение с РФ на основе уступок Москве или так называемое «мирное решение» — предложение нашей стране рассчитаться своими территориями за тысячи убитых граждан и уничтоженную инфраструктуру.

Иными словами, Украина должна заплатить за все, а Российская Федерация не несет ответственность за военные преступления.

«Суперсправедливость», — написал представитель Офиса президента.

Отметим, что ранее Подоляк рассказал, как будут развиваться события в мире, если Украина потерпит поражение в войне с российскими захватчиками.