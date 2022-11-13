Как информирует «НБН» со ссылкой на «Европейскую правду», генеральный секретарь ООН Гутерреш выступает за мир между Украинским государством и Российской Федерацией, но только на основе принципов организации международного права, о чем он заявил во время пресс-конференции в Камбодже.

Гутерреш подчеркнул, что вторжение Российской Федерации в Украину, это неопровержимое нарушение Устава ООН, а также территориальной целостности Украинского государства.

В это же время генсек Организации объединенных наций подчеркнул, что весьма важно создавать такие условия, которые постепенно возобновят диалог, что должно привести к миру в будущем. При этом он добавил, что не является сторонником «любого мира». Гутерреш заявил, что он выступает «за мир, который основан на ценностях Устава ООН, а также на основе международного права».

Ранее в Офисе президента прокомментировали возможность компромиссов и мирных решений с РФ.