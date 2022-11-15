Глава МИД РФ на саммите лидеров «Большой двадцатки» в Индонезии, куда Кремль его отправил вместо диктатора Владимира Путина, заявил, что страна-агрессор якобы не отказывалась от переговорного процесса с Украиной, информирует «НБН» со ссылкой на «Обозреватель».

По словам дипломата, Киев «категорически отказывается от переговоров» и выдвигает «нереалистичные и «неадекватные» условия Кремлю. Он добавил, что чем больше украинское руководство будет отказывать от диалога с Москвой, «тем труднее будет договориться».

Лавров сообщил, что он пожаловался канцлеру ФРГ и президенту Франции на то, что Украина якобы тормозит завершение войны. Соратник Путина заверил, что Шольц и Макрон согласились продолжить переговоры с российским лидером.

Также он потребовал, чтобы Запад «дисциплинировал» Зеленского, который «не слушает» советы других государств о переговорах с РФ, что якобы понятно из выступления главы Украины на саммите.

«Его риторика – русофобская, агрессивная», — обвинил украинского президента руководитель МИД страны-агрессора.

Отметим, что Лавров сделал ряд других абсурдных заявлений о российско-украинской войне на саммите лидеров G20.