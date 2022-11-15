Глава дипломатического ведомства Российской Федерации Сергей Лавров цинично заявил, что войну в Украине якобы развязала не его страна, а Запад, который «готовил ее многие годы», информирует «НБН».

По словам руководителя МИД государства-террориста, в Украине идет «гибридная» война, которая якобы началась после того, как Запад поддержал приход к власти «расистских неонацистских сил» посредством государственного переворота.

Лавров заявил, что Североатлантический Альянс «активно осваивал украинскую территорию», якобы проводя там учения и поставляя Киеву оружие.

Также кремлевский чиновник обвинил украинское руководство в саботаже «минских соглашений». Соратник Путина назвал антитеррористическую операцию против оккупационных сил РФ «военной операцией против Донбасса».

Напомним, что Владимир Зеленский на саммите лидеров «Группы двадцати» заявил, что он не будет заключать с государством-оккупантом «Минск-3». Спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков отреагировал на позицию главы Украины.