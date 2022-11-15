На саммите G20 Зеленский заверил, что Украина не согласится заключать новые «минские договоренности» со страной-оккупантом. Отказ Киева от «Минска-3» в Кремле сочли нежеланием вступать в переговорный процесс с Россией, информирует «НБН» со ссылкой на пропагандистское издание «РИА Новости».

Спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков заявил, что слова украинского президента на саммите «Группы двадцати» подтверждает позицию Киева о нежелании вести диалог с российской стороной.

Отметим, что после поражения путинских оккупационных сил на правобережье Херсонской области Министерство иностранных дел России начало активно призывать украинское руководство к переговорному процессу.