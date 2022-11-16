На брифинге в Берлине в среду, 16 ноября, Бюхнер заявил, что создание бесполетной зону над украинской территорией создает риск конфликта между Организацией Североатлантического договора и РФ, информирует «НБН».

По словам спикера пресс-службы правительства ФРГ, все союзники не хотят допустить дальнейшую эскалацию российско-украинской войны. В то же время он отметил, что продолжается расследование инцидента в Польше, однако уже сейчас можно сказать, что он не произошел, если бы РФ не развязала войну в Украине и не атаковала ее ракетами.

Бюхнер добавил, что не стоит делать выводы до обнародования официальной информации по результатам расследования падения ракет на польской территории.

Также он ответил утвердительно на вопрос журналистов о том, будет ли канцлер Германии Олаф Шольц продолжать переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным.

В то же время в Офисе президента Украины заявляют, что существует единственный виновный в инциденте в Польше.