Президент государства-оккупанта цинично «присвоил» почетное звание РФ «Город воинской славы» временно захваченным Мариуполю и Мелитополю. В указах Путина сказано, что страна-агрессор признает заслуги этих городов перед государством «за массовый героизм защитников города в борьбе за независимость отечества».

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на пропагандистское агентство «ТАСС».

Также глава РФ «наградил» почетным званием РФ «Город трудовой доблести» девять украинских городов, в числе которых временно оккупированные Луганск и Горловка.

Отметим, что в начале месяца Путин высказался о Мариуполе, который практически уничтожен его армией. Лидер россиян отметил, что город и его жители серьезно пострадали, умолчав о том, что разрушения и убийства – дело рук оккупантов. Кроме того, диктатор также заявил о необходимости «провести работу» с местным населением.