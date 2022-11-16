В эфире национального телемарафона президент отметил, что военно-политическое руководство Украины выбирает, как именно закончить войну, а не временные пределы ее завершения, информирует «НБН».

По словам Зеленского, у Украины ограничены ресурсы, и она не заинтересована затягивать боевые действия. Глава государства напомнил, что о сроках войны он говорил в начале российского полномасштабного вторжения с Международным валютным фондом, когда Киев боролся за то, чтобы закрыть дефицит государственного бюджета.

Финансисты МВФ поинтересовались у президента, на сколько месяцев рассчитывает украинское руководство, поскольку такую-то сумму нужно поделить на определенный промежуток времени.

«Там я боролся за Украину и сказал: «Скоро»», — признался Зеленский.

Напомним, что глава государства сравнил войну России против Украины с пандемией коронавирусной инфекции.